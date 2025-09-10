NPO gaat Jannes kruisigen
De Kerstdagen staan nog voor de deur maar KRO-NCRV is alweer begonnen met de promotie hét televisiespektakel van volgend jaar: THE PASSION. Het jaarlijkse jezusfestijn is al vijftien keer in vijftien verschillende plaatsen opgevoerd en dus is nu logischerwijs ook de regio waar men níét voor bruine bonen bidt aan de beurt: de kruisiging komt naar het Drentse dorp Dwingeloo. Eerlijk is eerlijk, dat biedt mogelijkheden. Wij zetten in op een door Daniël Lohues aan elkaar geknauwd paasverhaal, waarin Jannes van Nazareth, na te zijn verraden door Judas (René Karst), wordt voorgeleid aan Pontius Pilatus (Johan Derksen) en ter dood wordt veroordeeld ten koste van misdadiger Barabas (Captain Henk Kuipers) maar na 3 dagen herrijst vanonder een hunebed en afsluit met een evangelisch getint praatje over iets met noaberschap en het inspirerende lied Tepels Liegen Niet van Mooi Wark. We hebben zin in Pasen.
