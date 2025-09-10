achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NPO gaat Jannes kruisigen

Denken we

De Kerstdagen staan nog voor de deur maar KRO-NCRV is alweer begonnen met de promotie hét televisiespektakel van volgend jaar: THE PASSION. Het jaarlijkse jezusfestijn is al vijftien keer in vijftien verschillende plaatsen opgevoerd en dus is nu logischerwijs ook de regio waar men níét voor bruine bonen bidt aan de beurt: de kruisiging komt naar het Drentse dorp Dwingeloo. Eerlijk is eerlijk, dat biedt mogelijkheden. Wij zetten in op een door Daniël Lohues aan elkaar geknauwd paasverhaal, waarin Jannes van Nazareth, na te zijn verraden door Judas (René Karst), wordt voorgeleid aan Pontius Pilatus (Johan Derksen) en ter dood wordt veroordeeld ten koste van misdadiger Barabas (Captain Henk Kuipers) maar na 3 dagen herrijst vanonder een hunebed en afsluit met een evangelisch getint praatje over iets met noaberschap en het inspirerende lied Tepels Liegen Niet van Mooi Wark. We hebben zin in Pasen.

Tags: the passion, drenthe, jannes
@Zorro | 10-09-25 | 16:59 | 65 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Nederland Regeltjesland in de praktijk

Nederland is ook helemaal niet bedoeld om in te wonen

@Mosterd | 08-03-23 | 16:50 | 183 reacties

NPO LIVE - Het regenboogcoronapaasverhaal

The Passion, een soort van feeststol, maar dan met muziek

@Pritt Stift | 01-04-21 | 20:29 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.