Heftige situatie zojuist in Weiteveen bij iets wat aanvankelijk een ongeluk leek, maar later toch een moordpartij. Er zijn twee doden gevallen. "Aan het incident lijkt een langslepend conflict vooraf te zijn gegaan." De politie heeft een vijftigjarige man uit Klazienaveen opgepakt. Het heeft er alle schijn van dat die een livestream online gooide even na het incident. "Jongens, er is iets heel ergs gebeurd. (...) Nu zal ik wel de rest van mijn leven wel de bak in gaan." De man claimt lang 'getreiterd' te zijn. Heftig. Later meer.

UPDATE - Hieronder een eveneens heftige video van de vermoedelijke vrouw van de vermoedelijke dader