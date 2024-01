Er komen steeds meer afgrijselijke details naar buiten over de moordpartij die heeft plaatsgevonden in Weiteveen. Volgens het AD melden bronnen rond het onderzoek dat moordenaar Richard het vuurwapen 'waarschijnlijk zelf heeft meegenomen'. En dan komt het: "Het lijkt erop dat K. eerst Ineke heeft doodgeschoten nadat hij haar had klemgereden. Daarna is hij naar het huis gegaan waar naar alle waarschijnlijkheid het zoontje van Sam en Ineke de deur opende. Richard K. heeft vervolgens op Sam ingestoken, waar het zoontje dus bij was, en heeft hem doodgeschoten." Dat zoontje, zo meldde het AD eerder, zat net op de middelbare school. Gru-we-lijk. Nou. Dan zijn jullie weer even op de hoogte.