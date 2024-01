Toch nog extra brokjes informatie van de politie over de man die gisteren twee mensen doodde in Weiteveen en daarna live op Facebook ging. De politie, die gisteren alleen kon melden "dat er sprake is van een al langer lopend conflict dat mogelijk verband houdt met deze zaak" laat vandaag weten dat er zowel van de dader als van de slachtoffers meerdere "meldingen over overlastgevend of strafbaar gedrag" zijn geweest. Daarnaast zijn er bij de verdachte 'meerdere wapens' in beslag genomen. "Of hij beschikking over een wapenvergunning wordt onderzocht. Dat er verschillende wapens in beslag zijn genomen, is volgens de politie 'gebruikelijk na een dergelijk incident'." Benieuwd of dat ook voor Richards luchtbuksen (foto na de breek) geldt. "Dit verhaal heeft nadrukkelijk twee kanten", zegt de politie in een toelichting. "We kunnen niet ingaan op de details gezien het lopende onderzoek." Meer over die kanten in: de T. en het AD, maar niet in de V.