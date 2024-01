Over het drama in Weiteveen is al veel gespeculeerd, gezegd en geschreven, maar een fraaie reconstructie treft u vandaag in het AD. De rode draad in het verhaal: over en weer, twee kijven, twee schuld. Sam en Ineke voelden zich belazerd door Richard, die ze 'besodemieterd' zou hebben door de gebreken van het huis te verhullen. Richard stelde dat de ruiten van zijn moeders huis zijn ingegooid, dat zijn kinderen van de straat waren gereden, dat iemand glasscherven in de wei van zijn paarden gooide. Sam en Ineke werden op hun beurt weer gék van Richard, die hun zoontje zou hebben geïntimideerd en 'tot aan dinsdag bijna dagelijks voor de deur van Ineke en Sam gestaan, stelt Ineke zelf in berichten. Vaak schreeuwend, vaak onredelijk'. Een oud-buurman van Sam en Ineke stelt dan weer dat het in hun vorige woonplaats ook raak was: "Ze gingen hier ook al van de ene rechtszaak naar de andere."

Twee dagen voor het drama stond Richard weer voor de deur van Sam, kwam de politie erbij en gebeurde het volgende: "Bij het arriveren van agenten laat K. zich - aldus Ineke - theatraal vallen, alsof het lijkt dat Sam hem een kopstoot heeft gegeven. Agenten aarzelen niet, slaan Sam in de boeien en voeren hem af naar het bureau. 'Jullie nemen de verkeerde mee', roept Sam nog uit. 'Die man is knettergek'. Op het bureau zegt Sam dat hij als de dood is dat K. hem op een dag gaat vermoorden. Twee dagen later wordt zijn vrees waarheid." Die zin mag de politie nog een paar keer lezen: "Op het bureau zegt Sam dat hij als de dood is dat K. hem op een dag gaat vermoorden." Enfin, lees zelf maar. Wat we wel durven te stellen: wie de ouders van twee jonge kinderen doodschiet (waar een van de kinderen zelfs bij is) is géén held, en deze zaak kent alleen maar verliezers.