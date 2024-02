Terwijl de Volkskrant nog druk is met vingerwijzen dat je niet zomaar aandacht mag besteden aan iemand die twee mensen vermoordt, blijft het AD volgens het AD in het AD zich verdiepen in het drama in Weiteveen waar Richard Kosse twee mensen doodschoot, aan wie hij eerder een huis had verkocht. Nu met een podcast, die Niewsch bevat, en wel het feit dat een deel van de moord op camera is vastgelegd. Volgens nabestaanden zou uit de beelden blijken dat Kosse uiterst kalm te werk ging. "De haarscherpe video’s worden naar verwachting gebruikt als bewijslast tegen verdachte Richard K. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat er camerabeelden zijn. Wel liet het OM al eerder weten hoe ‘extreem gewelddadig’ K. met name slachtoffer Sam om het leven bracht. In elk geval een deel van dat geweld is vastgelegd". Maar dan zijn jullie even op de hoogte. Hoe of wat.