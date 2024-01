"Sportschutter en jager Richard K. heeft bij de dubbele moord in Weiteveen vuurwapens gebruikt waarvoor hij helemaal geen vergunning had. (...) Onduidelijk is nog om welke types het precies gaat." Aldus het Algemeen Dagblad, dat ook maar eens met een zwik 'deskundigen gespecialiseerd in wapens en vergunningen' is gaan kletsen. In de grimmige situatie rond Richard en zijn buren, met al die aangiften over en weer, zelfs een aangifte van een serieuze doodsbedreiging, en het feit dat (de later doodgeschoten) Sam op het politiebureau verklaarde bang te zijn doodgeschoten te worden door Richard, had de politie allang moeten ingrijpen. Deskundigen stellen: "Feit blijft dat als een verlofhouder mogelijk instabiel of zelfs labiel is, de wapens plegen te worden veiliggesteld. Zo simpel is het." En: "Als er iets heel serieus speelt, zoals een ernstig misdrijf of aanhoudende incidenten, dan wordt er normaal gesproken meteen ingegrepen." En: "Alles bij elkaar genomen kan je voorzichtig de conclusie gaan trekken dat het toezicht hier niet adequaat lijkt te zijn verlopen." Nou, lekker dan. Maar dan zijn jullie even op de hoogte. Hoe of wat.