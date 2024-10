Nu te koop: een woning in Weiteveen waar je een moord voor zou doen met een flinke lap grond. Oke, her en der vind je wat bloedvlekken lekkages, maar dat "is op te lossen" volgens de verkoper. Niets waar moord en doodslag van komt om van te schrikken. De woning is voor 6 tonnetjes op te pikken, maar dan krijg je ook wat. Liefst 1,6 hectare plaats delict eigen grond, paardenstallen en een gastenverblijf. En dat allemaal aan een rustige doodlopende weg in Drenthe, zo'n plek waar verder nooit iets gebeurt. Dit huisje om voor te sterven droomhuis aan de Bargerweg is ook nog eens energiezuinig, dus waar wacht u nog op? Bieden bieden bieden, want niet geschoten is altijd mis straks is een ander u voor. Als straks de kogel door de kerk is dit paleisje van u is kunt u heerlijk genieten van het idyllische Weiteveen, of bijvoorbeeld een B&B starten in het gastenverblijf.

