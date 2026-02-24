achtergrond

LOL. Kijkcijfers tv voortaan gewoon weer een dag later op kijkonderzoek.nl ipv Insta Tina Nijkamp

Was dat nou zo moeilijk?

tina nijkamp knuffelt met chris woerts

Een van de domste dingen die tv-bobo's de afgelopen jaren hebben gedaan, op RTL Tonight na, en op dat ene programma met 'de beste fans' dat na één aflevering van de buis ging na, en op Erben Wennemars na, en op die soap met Matthijs van Nieuwkerk na, en op Bar Laat na, en op die hele Khalid Kasem affaire na, en op de passief-agressieve gekwetste PR-strategie van de NOS na valide kritiek na, nou ja, laten we wel wezen, er gaat een hoop mis in Hilversum, sorry voor dit onduidelijke begin van dit topic, maar een paar jaar geleden gingen ze dus stoppen met het doorgeven van de kijkcijfers. Dat werkte voor geen meter, want de kijkcijfers werden nog steeds gemeten en gewoon doorgegeven aan Tina Nijkamp en daar waren ze bij de NPO en RTL heel erg verontwaardigd over. Alleen: die verontwaardiging sloeg nergens op. En nu gaan ze bij de Stichting Kijkcijfer Onderzoek dus gewoon weer de kijkcijfers publiceren, lezen we (via VV) ergens helemaal onderin een persbericht. Er komt zelfs een nieuwe website en die heet nmodata.nl, want dat bekt lekkerder dan kijkonderzoek.nl of zoiets. Jammer voor de kijkcijfers van het Instagramkanaal van Tina Nijkamp, die het voortaan weer alleen maar van haar gepeperde meningen en unieke stemgeluid moet hebben!

Tags: kijkcijfers, tina nijkamp, sko, nmo
@Ronaldo | 23-02-26 | 21:10 | 36 reacties

Reaguursels

