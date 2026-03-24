DRAADJE. Docuserie 'Onze Man Bij De Vijand' wekt valse suggestie vanwege matige tolk
Je Verwacht Het Wel
Flinke vertaalfouten in 'Onze man bij de vijand': Thomas Erdbrink stelt kritische vragen over de Russische oorlog tegen 🇺🇦 aan de nabestaanden van een dode soldaat, maar die worden door de tolk als mededelingen vertaald. Daardoor is het alsof ze niet willen antwoorden.— Dénis van Vliet (@denisvanvliet) March 24, 2026
🧵1/9 pic.twitter.com/htAc1N32OS
LIVEBLOG IRAN HIER
Thomas Erdbrink is een soort domme versie van Teun van de Keuken die op het juiste moment Onze Man was in Teheran, daarna al een stuk minder op het juiste moment Onze Man bij de Taliban en toen ze er bij de VPRO eindelijk ook tabak van hadden zichzelf nog een keertje slim wist te verkopen aan Peter van der Vorst, de omhooggevallen Brabander die het geld van RTL heeft misbruikt om zichzelf in te likken bij zijn Grachtengordelvriendjes. Maar goed, aangezien Erdbrink nooit op komt dagen bij RTL Tonight, moet hij wel iets anders doen voor zijn salaris en dat was dus lekker door Rusland trekken voor een de serie Onze Man Bij De Vijand. Het probleem: Thomas Erbdrink is een hoop, maar geen goede journalist. Dus gaf hij in de Volkskrant al toe dat feiten hem eigenlijk niet zo interesseren, en nu blijkt hij dus gebruikt te hebben gemaakt van een matige tolk, waardoor een familie die 'niet wil regeren' op vragen in zijn docuserie feitelijk niet reageert omdat er helemaal geen vragen zijn gesteld. Complete draadje van Ruslandkenner en BN De Stem-journo Dénis van Vliet na de breek. Ach, als het maar mooie plaatjes oplevert.
Reaguursels
