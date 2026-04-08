Maar weer eens een nieuwtje in de gaap zaak rond Peterrrrr R. de Vries. Ismaïl M., die een neef van Ridouan Taghi in een 'explosieve verklaring' aanwees voor betrokkenheid bij de moord op Peter, komt daar nu op terug. Surprise! Volgens Ismaïl klopt zijn eerdere verklaring niet. "Ik ben geslagen. Ik ben onder druk gezet, heb klappen gekregen en ben bedreigd. Ik heb onder zware omstandigheden dingen gezegd die helemaal niet waar zijn." Ismaïl zou zwaar mishandeld zijn in Marokko - zowel hij als die neef, Jaouad F., zit daar vast. Wat een ramp, nu weten we nog steeds niet of Peter is omgelegd door de Taghi-clan, de Booswichtenclub uit de Donald Duck of de bende rond de Baron & B100.