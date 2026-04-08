achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Getuige die explosieve verklaring deed over Taghi-link in zaak Peter R. de Vries trekt keutel in

Snel, allemaal naar het monument op het Leidseplan om tot Peter te bidden

Monument voor Peter R. de Vries op het Leidseplein

Maar weer eens een nieuwtje in de gaap zaak rond Peterrrrr R. de Vries. Ismaïl M., die een neef van Ridouan Taghi in een 'explosieve verklaring' aanwees voor betrokkenheid bij de moord op Peter, komt daar nu op terug. Surprise! Volgens Ismaïl klopt zijn eerdere verklaring niet. "Ik ben geslagen. Ik ben onder druk gezet, heb klappen gekregen en ben bedreigd. Ik heb onder zware omstandigheden dingen gezegd die helemaal niet waar zijn." Ismaïl zou zwaar mishandeld zijn in Marokko - zowel hij als die neef, Jaouad F., zit daar vast. Wat een ramp, nu weten we nog steeds niet of Peter is omgelegd door de Taghi-clan, de Booswichtenclub uit de Donald Duck of de bende rond de Baron & B100.

Tags: peter r de vries, taghi, ismail m., jaouad f
@Mosterd | 08-04-26 | 08:30 | 26 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.