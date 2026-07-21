Niet alleen de AD-redactie is een tikkie in de war door de WK-finale. Ook bij de Volkskrant zijn ze een takkie de weg kwijt, getuige deze Spanjofiele column waarin Marcia Luyten de Spaanse overwinning bombardeert tot "een triomf van het goede, het ware, en het schone". Dat doet La Luyten met een alinea die meer streepjes bevat dan een door AI geschreven scriptie over neo-marxistisch post-structuralisme in de laat-20e eeuw en met de bewering dat het Spaanse ploeg geen vedettes heeft. Tuurlijk, Lamine Yamal had niet zijn beste toernooi, maar c'mon. Tussendoor krijgen we nog een soort vergelijking tussen Trump en de junta van Videla in 1978, waarin Luyten halverwege lijkt te beseffen dat het feit dat Argentinië deze keer juist niet won haar stelling eigenlijk een beetje ondergraaft. Daarna volgt een lofzang op de Spaanse cultuur in het algemeen en de regering van de door corruptieschandalen geplaagde Pedro Sanchez in het bijzonder, met de bewering dat de Spaanse economie dankzij immigratie zoveel groeit en bovendien het allerallerleukste Paaseitje van deze komkommertijd, als Luyten schrijft: "En Spanje boekt al jaren hoge productiviteitsgroei. Het heeft het grootste hogesnelheidsnet van Europa, tegenover Nederland dat al twintig jaar over de Lelylijn vergadert. Ze spreken na Chinees de meest gesproken taal." Wacht wacht wacht. Na Chinees de meest gesproken taal. Hoe komt dat, Marcia Luyten?

HOE KOMT HET DAT ZOVEEL MENSEN SPAANS SPREKEN?

HOE?

DAN?

Door een triomf van het goede, het ware en het schone in de zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zeker.