Wellicht leest u dit en heeft u nu ergens in uw huis een kwispelend, spinnend of knagend dier rondlopen. Ga dan even goed bij uzelf te rade: waarom vind ik het zo belangrijk om macht te hebben over een andere aardbewoner? Welke rol speelt uw diepgewortelde gevoel van witte superioriteit bij het brokjes voeren aan de kat? Ja, uw viervoeter is trouw. Maar trouw aan wat? Aan een systeem van onderdrukking en uitbuiting? Als u een hond aanlijnt voor een blokje om, doet u dan diep in de kern iets anders dan Jan Pieterszoon Coen deed op de Banda-eilanden? Als u uw tot huisdier gemaakte een 'af!', 'zit!' of 'hier!' toebijt, klinkt daar dan niet stilletjes een zin als 'en nou hierkomen gore bruine katoenplukker of ik gesel je de vernieling in!' in door? Allemaal belangrijke vragen om onszelf en elkaar te stellen na dit inspirerend betoog van 'marketingvrouw' Chanel Lodik. Laat de ze allemaal vandaag nog vrij. Daarna een excuses van premier Jetten, en dan natuurlijk; herstelbetalingen.