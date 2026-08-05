Een vreemde situatie gisteravond in de martelkamer van de macht (djiezes, red.), oftewel de opiniepagina van www.volkskrant.nl. Daar stond eventjes een column van D66-lid Izz ad-Din Ruhulessin, bekend van GeenStijl. Die column ging over een LinkedIn-post waarin Femke Halsema een brief met een citaat uit de Koran aanhaalde, en wat dat citaat eigenlijk betekent voor homo's die seks hebben of vrouwen die geen hoofddoek dragen. Maar even later stond de column er niet meer. Verwijderd! Pagina niet gevonden! Eerst dachten wij nog dat het om een technisch foutje ging, maar inmiddels zijn we al meer dan 17 uur verder en is de column nog steeds niet opgedoken. Toen dachten we dat er misschien iemand uit het weekend vakantieteam van de Volkskrant was gevallen over de maffe metafoor 'martelkamer van de macht'. Je noemt de auto van Max Verstappen ook niet het yoghurttoetje van de Weisensee. Maar ja. Marcia Luyten, Julien Althusius én Jarl van der Ploeg hebben nog steeds een column bij de Volkskrant, dus kwaliteit speelt geen rol. We weten in ieder geval zeker dat de Volkskrant de columns niet alleen maar heeft weggehaald, omdat die kritisch is op Femke Halsema. In de Volkskrant mag je namelijk kritiek leveren op iedereen, zolang iedereen maar blond en radicaal-rechts is. Hoe dan ook, internet vergeet niet, het complete stuk over Barbara Streisand Femke Halsema is gewoon HIERRRR te lezen.