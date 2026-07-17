Nou ja knoop dit maar in uw oren als Femke Halsema straks weer een of ander jankverhaal houdt over vrouwenhaat of krokodillentranen plengt als er een vrouw kapot is aangerand. De VVD wil cameratoezicht rond de Amsterdamse Sloterplas in Nieuw-West, waar Maro... Belgische mannen het vrouwen onmogelijk maken een rondje hard te lopen of gewoon maar te chillen zonder meteen kapotgesist, geïntimideerd, betast, aangerand of zelfs verkracht te worden. Halsema, die zelf nog nooit in Nieuw-West is geweest en zéker niet alleen en zéker niet na 22.00 uur 's avonds en zéker niet met een kort rokje aan, vindt dat niet nodig: "De incidenten vinden verspreid plaats over een dusdanig groot gebied rondom de Sloterplas dat het plaatsen van camera’s volgens de politie en het stadsdeel nauwelijks effectief zou zijn", schrijft zij. Moeders houd uw dochters binnen, want Femke Halsema doet in ieder geval NIKS voor ze.