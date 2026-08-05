Nog even over het bonte gezelschap van dertien Syriërs en drie Nederlanders dat IS-propaganda verspreidde op TikTok, en dus werd aangehouden. Daar is toch het een en ander misgegaan, blijkt nu. Een van hen, een meisje dat destijds 16 was en inmiddels 18, is vrijgesproken voor opruiing, omdat er van alles en nog wat in het strafdossier zat, maar de daadwerkelijke IS-propaganda ontbrak. Dat wil zeggen, wel korte samenvattingen in tekst, maar niemand heeft klaarblijkelijk de moeite genomen die dingen even te rippen. Nu wil het geval dat een aanzienlijk deel van ons werk bestaat uit het downloaden van filmpjes en dat is eigenlijk: geen werk. Nou, kan gebeuren, volgende opruiende IS-mevrouw beter dan maar!