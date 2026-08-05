Vrouw die IS-filmpjes deelde op TikTok vrijgesproken omdat niemand op het lumineuze idee kwam desbetreffende IS-filmpjes aan strafdossier toe te voegen
Zucht
Nog even over het bonte gezelschap van dertien Syriërs en drie Nederlanders dat IS-propaganda verspreidde op TikTok, en dus werd aangehouden. Daar is toch het een en ander misgegaan, blijkt nu. Een van hen, een meisje dat destijds 16 was en inmiddels 18, is vrijgesproken voor opruiing, omdat er van alles en nog wat in het strafdossier zat, maar de daadwerkelijke IS-propaganda ontbrak. Dat wil zeggen, wel korte samenvattingen in tekst, maar niemand heeft klaarblijkelijk de moeite genomen die dingen even te rippen. Nu wil het geval dat een aanzienlijk deel van ons werk bestaat uit het downloaden van filmpjes en dat is eigenlijk: geen werk. Nou, kan gebeuren, volgende opruiende IS-mevrouw beter dan maar!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach
WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?
Lichaam van 15-jarig vermist meisje aangetroffen in auto van TikTok-hitzanger D4vd
Bekend van het nummer 'Romantic Homicide'
Tijdbom: heropleving IS onder TikTok-jongeren
Ook middeleeuwiërs passen zich aan!
DE TREND van 2025 - een dwerg boeken bij Event Center Dordrecht
Dingen waarvan we niet wisten dat we ze nodig hadden
Wimpie en Lieke uit elkaar, wat nu?!??!!
Bent u al bekomen van de BREAK UP VAN DE EEUW
Even lekker met de rozenkwartsroller in de weer in het Stamcafé
Daar sta je dan met je rozenkwartsroller