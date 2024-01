Okee eigenlijk gisteren maar Vine is vandaag zeven jaar dood. Toen de internetcultuur toch vooral heel erg lollig was, memes avant la lettre, Perfectly Cut Screams, comedy, complete waanzin, allerhande internetonzin. Je kon alles doen, beetje snijden en het werd vanzelf grappig. In een boot zitten, Boh Foi Toch-liedjes zingen, je zus filmen, je kat die van de kast pleurde, je penalty bij het voetballen, je stomme mopjes, het maakte allemaal niet uit. Eyebrows on Fleek, WHAT ARE THOSSSSE???, Okay Guy - al die prettig gestoorde onzin. Compilatie bovenaan. En toen werd Vine vermoord door Twitter, en nu hebben we TikTok. Ook leuk!