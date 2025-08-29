De geschiedenis van clickbait-strategieën herhaalt zich: eerst als tragedie, dan als farce, en heel erg veel later komt AD.nl de boel ook nog een keer jatten.

Overigens: in dit stuk van Maarten Wijffels WORDT HELEMAAL NIET UITGELEGD WAAROM TOTTENHAM MILJOENEN BETAALT VOOR SIMONS. Er staat alleen de vrij debiele suggestie in dat een serieuze topclub miljoenen overmaakt alleen maar omdat Simons een keertje heeft gescoord tegen Engeland. Iedere zichzelf serieus nemende krant (u moet voor de grap eens naar het hoofd van Sjoerd Mossou kijken als ie weer een of ander moreel verheven verhaal afsteekt op ESPN, of naar Hugo Borst, nou ja, dat kunt u beter niet doen, dat is voor niemand leuk) zou dit stuk niet met zo'n kop online zetten, maar ja, het AD is geen zichzelf serieus nemende krant, maar een clickjes harkend marketingexperiment dat uw hersens net zo lang probeert te frituren tot u rijp bent voor de columns van Beau van Erven Dorens en Debbie Gerritsen. Leefde Angela de Jong nog maar.