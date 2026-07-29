Het probleem met experts in de media is dat ze meestal maar van een heel klein dingetje verstand hebben maar vervolgens wel hele grote woorden gebruiken om een hele specifieke mening de status van 'wetenschappelijk verantwoord' te geven, en de daaraan tegenovergestelde mening impliciet de status 'onwetenschappelijke onzin waarin alleen holbewoners die iedere dag door Sjamadriaan belachelijk worden gemaakt geloven'.

Nu dit weer. Foodwatch heeft een mening over de prijs van cola in de Efteling en omdat Foodwatch de baas is over journalistieke agenda in Nederland in komkommertijd, hebben we daar nu een maatschappelijke discussie over. Enter socioloog Peter Achterberg die roept dat het een misvatting is dat wij onze eigen keuzes maken omdat "welke producten goedkoop of duur zijn, beïnvloedt hoe je leeft". En onderzoeker consumptie en gezonde leefstijl Maartje Poelman die stelt: "Het gaat om de vraag of we het wenselijk vinden dat een prijsmodel extra consumptie stimuleert."

Wat nou Omroep Brabant. Was er geen econoom te vinden die kon uitleggen dat het zelf bepalen wat voor prijs je voor producten vraagt een beetje de basis is van een vrije markt, of een filosoof die uitlegt dat pretparken die frisdrank verkopen als een soort drugsdealers behandelen op het eerste gezicht ontzettend stoer klinkt, maar uiteindelijk leidt tot duurdere cola en/of duurdere kaartjes voor de Efteling en/of niemand die ooit nog meer ergens wat voor onderneming dan ook begint omdat binnen de kortste keren een stelletje plezierhatende kwezels een maatschappelijke discussie over aanbiedingen wil voeren? Nee? Jammer dan. En morgen weer klagen dat mensen de wetenschap niet meer serieus nemen.