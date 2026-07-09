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De Efteling gaat u ophangen

FOTO: Misschien wel de "u" in het verhaal

lange jan opgehangen in de efteling

U moest zo nodig naar de Efteling, en dat werd een uur lang in de rij staan, dat werd een stortbui, dat werd doorweekt door met wachten, dat werd vervelende jongeren en Claudia de Breij die voordringen, dat werd ze toch maar voorlaten om het 'leuk' te houden, dat werd vrij snel geen zin meer, dat werd honger maar dat kost weer een uur in een andere rij, dat werd de vraag: WAAROM?, dat werd ja eindelijk aan de beurt o nee toch niet hij zit vol dan maar als eerstvolgende, dat werd het leven haten, dat werd een attractiebediende die lacht alsof hij er genoegen in schept u te naaien, dat werd 'hè hè na twee uur mag ik dan' en dat werd eigenlijk veel liever gewoon alleen maar dood willen. Nou precies als u zover bent wil de Efteling u best ophangen. In de 'Missie Luminar', de nieuwe toevoeging aan het martelinstrumentarium uit het sprookjesbos dat in 2029 gereed is. Kost 50 miljoen, maar dan heeft u het strakjes 'leuk'. Wij hebben tzt een begrafenis moeten naar The Odyssey maar veel plezier alvast.

Tags: efteling, achtbaan, ophangen, hangen
@Dorbeck | 09-07-26 | 19:33 | 95 reacties

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