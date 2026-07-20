Het gebeurt in de nieuwsluwe zomer niet elke dag dat we ons diep geraakt voelen door het nieuws, maar deze komt binnen. We ziedend en wel op de Efteling. Zogenaamd het leukste dagje uit van Nederland en vaderlands trots op amusementgebied, maar ondertussen is het enige aan dat oord wat nog een beetje lijkt op een erfenis van Anton Pieck dat bij alles wat je er doet elke mogelijke PIECK uit je zakken geramd wordt. Je wordt OPGELICHT als je er naartoe rijdt (Kaatsheuvel tantoe ver weg, hoor je niks over), je wordt OPGELICHT als je er wil parkeren (dagkaart 15 euro hallo het lijkt Amsterdam wel), je wordt OPGELICHT als je naar binnen wil (kaartje 40-56 euro, verschilt ook nog per dag), je wordt OPGELICHT in de attracties (Villa Volta draait helemaal niet echt), je wordt OPGELICHT in het Sprookjesbos (de nieuwe tiet0n van Doornroosje vallen enorm tegen, bovendien omgevolkt) en nu word je verdomme ook nog OPGELICHT als je al die doffe ellende van je af probeert te drinken: "Efteling rekent statiegeld voor flesjes bier waar helemaal geen statiegeld op zit". Dat roversnest noemen ze dan een pretpark.