Ho even wat is dit nou weer. Zijn we net bekomen van BIERSCHANDAAL in de Efteling, is er nu ook al gedoe over de frisdrank. Bij Foodwatch zijn volgens dit ANP-bericht meerdere klachten binnengekomen van bezoekers van de Efteling over het concept "d'n Dorstlesser", waar je voor zeventien euro onbeperkt frisdrank mag drinken. Nou ja, onbeperkt, je mag iedere drie kwartier bijvullen. En de klacht is dus niet dat je wordt opgelicht, maar de klacht is juist dat deze aanbieding ervoor zorgt dat er te veel frisdrank wordt gedronken. Dat leest u goed. Er zijn dus sneue plezierhaters die na een dagje Efteling nog even Foodwatch hebben gebeld om te klagen over een goede deal.

En dat leidt dan tot dit persbericht waarin de Efteling wordt verweten dat concept in de Efteling aansluit bij het concept van de Efteling. "De Efteling ligt middenin Brabant en ademt ook Brabantse sfeer: gezellig, warm en vertrouwd. D'n Dorstlesser is ontworpen om daar naadloos op aan te sluiten. De naam gebruikt het Brabantse dialectwoord "d'n" en klinkt daardoor vertrouwd, als een attractie die er altijd al bij hoorde." Misdadig hoor, een beetje Brabantse dialectwoorden gebruiken in Brabant. Hoe durven ze. En nog een beetje suikervrije varianten schenken ook! "Er is bij de tap ook water, plat en met bubbels, en er zijn suikervrije varianten. Maar daar draait het concept niet om: D'n Dorstlesser wordt gepresenteerd en beleefd als attractie op zich. Bovendien wennen kinderen ook via suikervrije varianten aan een zoete smaak, wat net zo goed een voorkeur voor zoet eten en drinken aanleert." Huuuu.

Kom nou Foodwatch. Eerst gaan zitten janken over krimpflatie, krijgt de consument eens waar voor zijn geld, is het weer niet goed! Zin in onbeperkt bier nu.