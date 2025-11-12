Een even belangwekkende als zorgwekkende conclusie uit onderzoek van Maastricht UMC: frisdrank is niet erg goed en wel heel slecht voor u. Vooral voor uw bloeddruk, die u zo liefheeft en koestert. Één glas frisdrank per dag verhoogt de kans op een hoge bloeddruk al met 29% (NEGENENTWINTIG PROCENT). Wij dachten dus dat alleen fruit ontzettend ongezond was, en dat we onbeperkt frisdrank konden drinken zonder consequenties. Daarom deden we dat, we dronken volop frisdrank, slorpten het op als water, we aten zelfs frisdrank, beminden frisdrank, gingen ermee naar bed en staken onze vinger in alle gaten (van de fles). En het was het waard, hoge bloeddruk of niet. Het betekent evengoed wel dat Elvis zonder zijn Gatorade-verslaving in 2025 nog gwoon op het podium had kunnen staan dansen, springen en zingen. Het betekent ook dat we Chris Woerts subiet cola-korting moeten geven. Bovenal betekent het einde verhaal tussen ons en frisdrank. Vanavond is het nog eenmaal een glaasje limo, beetje bekomen met een pakje Taksi en dan mijmeren over onze affaires met ice tea green, cassis en Sisi. Nou goed, geen frisdrank meer voor ons, wij gaan aan de thee en ploffen daar dan maar bak suiker in.