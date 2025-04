Stukje bewustwording in De Telegraaf vanochtend over de gevaren van fruit en wat blijkt? Er zit dus suiker in fruit. Al die soorten fruit, het zijn allemaal 'stealth killers', wapens die je lichaam van binnenuit langzaam kapotmaken, vernietigen. We zagen het al bij Sneeuwwitje, maar we handelden niet. Die ouderwetse gedachte dat fruit iets heel gezonds is, zit nog zo diep in ons. Het begon al op de crèche, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of hoe het dan ook allemaal heette tussen 1950 en 2000, daar werd dat fruit ons al opgedrongen. Neem geen mueslireep of een koekje, neem fruit: 'Hap, hap, hap, slok, slok, slok, dat zal lekker smaken', weet u nog wel? We werden gehersenspoeld. Zonder fruit wordt een mens met gemak 150 jaar oud. Gelukkig waarschuwt de T ons nog één keer. Want fruit is dus: slecht. Hieronder kunt u zien hoe slecht elke fruitsoort nou eigenlijk is. Houd uw hart vast.