Door deze 17 seconden van 'Helena' nog minder zin in The Odyssey
Met meer dan een HALF MILJOEN downvotes de slechts ontvangen Nolan-trailer ooit
Het probleem is allang niet meer dat Helena wordt gespeeld door de Keniaanse Lupita Nyong’o ipv een Griekse vrouw, maar dat ze simpelweg niet mooi genoeg is om de mooiste vrouw ter wereld te spelen. En dan heeft ze ook nog een mening en daar gaat het sowieso altijd fout. Bovenstaand wordt er gevraagd wat ze tegen 'Homerus' (die waarschijnlijk niet 1 persoon was) zou zeggen als het zou kunnen. Wat volgt is zo'n hemeltergende 'sassy'-modieuze klaagzang over dat vrouwen een te kleine rol spelen. En dan die eunuch die het ernaast een beetje braaf aan zit te moedigen het is allemaal gewoon niet om aan te zien.
Afijn, al die attitude, maar slaat de kritiek ergens op? Stuurt Athena (v) niet zo'n beetje Odysseus' gehele terugreis? Houdt Penelope (v) niet drie jaar lang 108 vrijers tegen met haar weeftruc? Is Odysseus niet zeven jaar lang de gevangene van Calypso (v) en een jaar van Circe (v)? Was het niet Nausica (v) die een gebroken, aangespoelde Odysseus redde, en maande Athena (v) hem niet om in plaats van Nausica's vader, haar moeder koningin Arete (v) om hulp te vragen?
Schreef Britse auteur Samuel Butler (m) in 1887 niet een heel boek waarin hij betoogde dat De Odyssee zelfs door een (alleenstaande) vrouw geschreven zou zijn, omdat vrouwen juist zo'n sleutelrol spelen, en het verhaal doortrokken is van alleenstaande vrouwen met een ijzeren wil?
En het is niet alsof ze Lupita Nyong’o van straat geplukt hebben hè, ze komt van de YALE School of Drama.
Maar goed, lekker sassy doen """Helena""", film verpest. Maar het had nog erger gekund, want ondanks eerdere geruchten lijkt Elliot Page (transgender, biologische vrouw, 1,55m, 48 kilo) in gelukkig geen Achilles te spelen.
Vervloekt
God himself trying to add life and color to this film and Nolan stubbornly denying him makes this production more of a greek tragedy than the final product ever will be https://t.co/NMmE9AYqLz— C_✝️ (@C_U271D) July 6, 2026
Laat het stoppen
"Very little time in the Odyssey is spent in the perspective of a woman"— George Alexopoulos (@GPrime85) July 6, 2026
O illiterate founder of Greece, the goddess Athena (a female) drives the entire story from start to finish. Her fingerprints are on every page.
The entire point of the story is that mortals, in spite of… pic.twitter.com/U0A0cdRNn1
Reaguursels
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