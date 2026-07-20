We Gaan Ze Halen maar dan echt. Want dit is het wereldbeeld dat je importeren wilt: vrouw, 22, hoogopgeleid, het leven en de huur onbetaalbaar sinds ze op Milei stemde, maar vlucht nog liever het land uit dan dat ze ooit op links zou stemmen. Dat is: mentaliteit, karakter, zelfbeschiking en soevereiniteit van geest. Germaans maar spiritueel Israëlisch. Die wil je in je schuttersputje, aan je ontbijttafel, aan je ziekenhuisbed (ze is orthopeed-techneut in opleiding), en aan het altaar. Opdat Milei mag blijven zegevieren.