Het Westerpark te Amsterdam is doorgaans een gezellig park, druk ook, maar op een nacht in mei 2024 bleek het vooral een horrorpark. Somaliër Mohammed H. kreeg een toen 20-jarige vrouw in zijn vizier in in de Spaarndammerstraat, gelegen nabij het park. Hij volgde haar, besloop haar en viel aan. Hij sleepte haar voorts naar het Westerpark, klemde haar nek dicht, mishandelde haar, poogde haar te verkrachten en zei meermaals dat hij haar zou vermoorden. Er fietsten nog mensen voorbij, die stopten wel, maar fietsten gewoon verder toen zij het gegil hoorden. Gelukkig belde een omwonende, die zei dat het klonk alsof de vrouw aan het vechten was voor haar leven, 112, zodat de politie de smeerlap kon oppakken voordat het te laat was. Een absolute gruwelnacht, die vreemd genoeg tot AT5 er gisteren een bericht aan wijdde, nergens aandacht kreeg. Tot grote, begrijpelijke frustratie van het slachtoffer en haar advocaat Chris Sent (zie hierboven).

Tegen de Somaliër Mohammed H., die op zijn zevende naar Nederland kwam en in het bezit is van een acht kantjes tellend strafblad, is door het OM een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. Tijdens de zitting trok hij zijn mond niet open en werkte hij niet mee, terwijl de voor het leven getekende jonge vrouw hoopte op een verklaring. Maar die is er vaak niet bij dit soort gekken. En geen 'Wij eisen de nacht op'-campagne die daar wat aan verandert. Wat de rechter van de zaak vindt horen we over twee weken.