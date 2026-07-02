Algemeen Dagblad geeft zonder scrupules podium aan OMSTREDEN generatie-expert
Waren alle onomstreden generatie-experts met vakantie ofzo
Wij zeggen niet dat generatie-expert Kim Jansen voorstander is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat zegt generatie-expert Kim Jansen zelf, tot onvrede van de gemeenschap van generatie-experts. In die contreien woedt al langer discussie over generaties, zoals jongeren en ouderen. Verschillen ze onderling? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Superinteressante materie. Dan is er één kamp dat heel nadrukkelijk tegenstander is van grensoverschrijdend gedrag, daaronder bevinden zich onder andere generatie-expert Ronaldo, generatie-expert Schots, scheef, generatie-expert Spartacus, generatie-expert Zorro en generatie-expert Dorbeck. Maar er zijn ook generatie-experts die grenzen meer als een signaal of suggestie zien dan als daadwerkelijke grenzen, en dan kom je dus aan bij mensen als generatie-expert Mosterd of generatie-expert Kim Jansen. "Je grenzen opzoeken, daar een beetje overheen gaan," dat is juist leerzaam, aldus laatstgenoemde. En: "Het is goed om je grenzen af en toe op te rekken." Gestoord! Nu we het toch over generatie-expert Kim Jansen hebben: daar komt echt alleen de allervoorspelbaarste clichékots uit, hoe bestaat het toch dat zo iemand iedere dag naar haar werk gaat en dan dit doet, en nu we het er toch over hebben, wat bezielt zo'n krant om een volwassen Verslaggever arbeidsmarkt iemand op te laten zoeken die met recht de Eddy Merckx van de luchtfietserij genoemd kan worden, is dat niet ook een tikje grensoverschrijdend.
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