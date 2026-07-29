Thuiskomen na een lange werkdag op de NRC-redactie. GAZONSCHAAMTE. Kinderen een aai over de bol. GAZONSCHAAMTE. Op het bankie naar Even tot Hier kijken en je doodlachen. GAZONSCHAAMTE. NRC op schoot eens kijken of we überhaupt nog iets mogen. GAZONSCHAAMTE. Partner wil al jaren geen seks maar vanavond toch weer eens proberen. GAZONSCHAAMTE. Gazon maaien. GAZONSCHAAMTE. Gazon strelen. GAZONSCHAAMTE. Gazon zoenen en stiekem meer. GAZONSCHAAMTE. Alles met Kim Kötter. Groener gazon bij de buren. GAZONSCHAAMTE. GAZONSCHAAMTE. In het vliegtuig vol vliegschaamte naar Grown Ups 2 kijken. GAZONSCHAAMTE. Schat wil jij het gazon sproeien ik heb waterschaamte. GAZONSCHAAMTE.

De gazonschaamte is overal, achtervolgt u tot in uw kussensloop, dringt uw lichaam binnen via een gat in uw sok, vestigt zich in uw doucheputje en verkracht uw cavia. Gazonschaamte is de roos op uw schouder, het velletje aan uw neus, de etterende wond op uw bil en het stemmetje in uw hoofd dat zich voortdurend afvraagt: is het leven nog wel de moeite waard als ik gebukt ga onder GAZONSCHAAMTE?