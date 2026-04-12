Kim Kötter geeft tussen steunenvan vrouwen met AIDS in Oeganda door 15% korting op webshop

Mooi en goed

Wat hebben we het toch goed in Nederland. We hebben (bijna) geen AIDS, overal stromend water, de treinen rijden meestal op tijd en als je nieuwe kleren wilt kopen kun je 24 uur per dag terecht op het internet, bijvoorbeeld op de webshop poespas.nl van influencer Kim Kötter. Over Kim Kötter gesproken, die is nu dus in Oeganda, waar ze voor Omroep MAX en het Aidsfonds opnames maakt bij een HIV-kliniek. U kunt zich voorstellen: dat zijn heftige verhalen van vrouwen die de meest verschrikkelijke dingen meemaken. En Kim? Die steunt die vrouwen. Want zo is Kim, altruïstisch tot op het al dan niet gesponsord gesoigneerde bot. Zo krijgt de vrouw wier dochter is overleden omdat ze geen medicatie kon krijgen van Kim een knuffel, terwijl anderen bang voor haar zijn. Of de vrouw die vlak nadat ze van een kind beviel positief testte op HIV en daarna bang was dat haar zoon ook besmet was, die krijgt van Kim een schouder om op te huilen. Pfff, het hart van Kim ging tekeer. Een zware periode voor Kim Kötter dus, maar Kim Kötter doet het natuurlijk allemaal met liefde voor die ontzettend zielige vrouwen. En wat denkt u, maakt Kim Kötter daarna even tijd voor zichzelf? Juist niet. Want ze is de vrouwen (en mannen) in Nederland niet vergeten. Die krijgen ook iets van Kim Kötter, namelijk 15% korting in haar webshop. Altijd maar anderen denken. Je zou er moe van worden. 
INSTANT UPDATE: Video (via onze favo haatfluencer) inmiddels verwijderd van Insta. Doen wij er niet toe ofzo?

15% korting, 100% trots

Geen 15% korting op knuffels (die zijn gratis)

Wat ook heftig is, is de heftige korting op kleren van poespas.nl

Oegandese vrouw dankbaar voor 15% korting op kleren poespas.nl

Tags: kim kötter, influencer, webshop, oeganda, hiv, poespas.nl
@Ronaldo | 12-04-26 | 17:45 | 119 reacties

Dit wil je ook lezen

Zwaarbewapende Syrische influencer buiten Druze-stad Sweida verblijft al jaren in Nederland

Artiestennaam: Abu Talaq. Echte naam: Khaled Al Suleiman uit Raqqa, Syrië. Exacte verblijfstatus: onduidelijk, maar wel al jaren in Nederland

@Spartacus | 21-07-25 | 08:30 | 456 reacties

KAMERVRAGEN GRAAG. Influencer Marijn Kuipers werkt veel te hard, staat al om kwart voor 8 op

Het ironische van de ironie is dat je op een gegeven moment een Insta over de dag van een influencer becommentarieert alsof het een lintjesdebat is

@Ronaldo | 14-04-25 | 15:00 | 149 reacties

