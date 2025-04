Het ironische van de ironie is dat je op een gegeven moment een Insta over de dag van een influencer becommentarieert alsof het een lintjesdebat is

Vergeet de Bellinga's. Er is maar één influencer in Nederland die veel te hard werkt en dat is Marijn Kuipers. Wij hadden nog nooit van Marijn Kuipers gehoord maar ze is (vermoedelijk) een typetje van Wendy van Dijk die dan in het magazine van Chantal Janzen te kakken wordt gezet omdat ze de hele dag zo ongelofelijk hard moet werken. Kijk dan hee. Kwart voor acht opstaan. Kwart voor acht al! Dan in haar dankbaarheidsboekje schrijven natuurlijk (dankbaar voor: dat ik de hele dag geen reet hoeft te doen), affirmaties noteren, matcha-latte maken, naar Amsterdam-Noord (brrr) reizen, maar liefst twee podcasts opnemen, pas om 12 uur ontbijten omdat je zo hard moet werken, pilates, lunch met Dave (niet die moslim, wel haar vriend kennelijk) Roelvink, Monopoly (een spel voor kinderen van 7, red.) spelen, video's editen, een tiktokgerecht koken, dat opeten, wandelen, moeder bellen, tv-kijken, naar bed. Wat een dag. Wat een leven. Wat een wereld. Graag Kamervragen hierover, bij voorkeur van Caroline van der Plas.