Ziet u dit mannetje? Dat is dus Mohamed Lemhadi, bij mensen onder de 25 bekend als MO BICEP. Precies, hij noemt zichzelf naar een lichaamsdeel en dat is op zich al triest (komt alleen Mario Been mee weg, red.) maar het wordt allemaal nog triester. Mo Bicep werd bekend (door illegaal volgers te kopen) als fitnessvlogger en handelaar in fitness-supplementen, maar ook door het flexen met dure auto's, een dikke villa, een eigen kipfilet-lijn bij Jumbo (???) en grote klokkies. Dat is allemaal heel leuk en lucratief tot de FIOD je filmpjes ook te zien krijgt. Dan zit het er namelijk dik in dat je ze moet gaan uitleggen hoe je boekhouding precies in elkaar zit. Voor je het weet word je dan van je bed gelicht op verdenking van witwassen. Jammer!