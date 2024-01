Met 172 pandjes mag Karim B. zich gerust de Prins Bernhard van de drugswereld noemen. Nu stonden al deze stenen wel in Spanje, waardoor de totale waarde uitkomt op ""slechts"" 50 miljoen euro (gelijk aan zo'n vijf Amsterdamse hoekhuisjes), maar dat mag de pret niet drukken. De drugsbaas en grote concurrent van polder-Godfather Taghi, die ooit vanuit Dubai plannen smeedde om Karim om te leggen, verbleef en werkte al een tijdje aan de Costa del Sol waar hij nu werd gearresteerd. Hij is de broer van de in 2014 geliquideerde Samir Bouyakhrichan, (a.k.a. Scarface) dus het is niet moeilijk raden waar die B. voor staat. Hoewel zijn broer vooral bekend stond om het op grote schaal verschuiven van riante hoeveelheden wit pretpoeder, bouwde de nu 46-jarige Karim in Spanje aan een omvangrijk netwerk van bedrijfjes en vastgoed waarmee hij miljoenen euro's aan drugsgeld witwaste. Vermoedelijk niet alleen voor zichzelf, want hij onderhield goede banden met andere grote internationale criminele organisaties. Naast de pandjes zijn tevens 148 bankrekeningen met zo'n drie miljoen euro, 75k in cash, 10k aan juwelen en twee vuurwapens in beslag genomen. Hij zat er riant bij, zullen we maar zeggen. Het officiële uitleveringsverzoek moet Nederland nog indienen, maar het is vrijwel zeker dat we ons op kunnen maken voor het zoveelste grote Mocro Maffia-proces. Dat wordt nog gezellig als hij met Taghi mag scrabbelen in de EBI in Vught.