Even de context: "TikTok-influencer" (op zijn hoogtepunt: 34 duizend volgers) Bjorn L(ouer) werd in 2022 (niet voor het eerst) veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens. De inmiddels 41-jarige nodigde hen bij hem thuis uit om te gamen en te blowen. Een van hen, een 12-jarige knul, vertelde erover aan zijn moeder: "Er gebeuren rare dingen. Als je sigaretten wilt, moet je in zijn piemel knijpen." Over de rechtszaak van toen: "De reclassering noemt de situatie zorgelijk en vreest voor herhaling als hij niet wordt behandeld in een kliniek. De Arnhemmer vindt het niet nodig. Hij laat geen jeugd meer binnen en gaat van social media af. Dat is wat hem betreft afdoende." Uit de uitspraak: "De rode draad daarin is dat de verdachte zijn behoefte aan bewondering en waardering lijkt te vinden in het contact met minderjarige jongens."

L heeft een bedrijfje onder de naam Hutsakee, dat ook zijn username was op TikTok. Hutsakee werd in 2021 erkend als leerbedrijf, een vereiste om mbo'ers als stagiaires in dienst te kunnen nemen, meldt Omroep Gelderland. Daar heb je in Nederland klaarblijkelijk: geen VOG voor nodig. Na zijn tweede veroordeling in 2022 blijft L op sociale media minderjarige jongens benaderen. In 2023 stuurt hij in een privéchat naaktfoto's naar een 14-jarige jongen, en vraagt het slachtoffer ook foto's van hemzelf te delen. Al die tijd blijft een oproep op de (inmiddels offline gehaalde) website van Hutsakee staan om stage bij hem te komen lopen. L runt dan geen erkend leerbedrijf meer, maar blijft wel een beeldmerk voeren, waardoor dat voor de buitenwereld onduidelijk is.

Gadverdamme.