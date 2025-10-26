HOERA en wat een dag onder de dagen. @ ons niet kliko, het is vandaag Nationale Prullenbakkenteldag. Het idee is dat u in uw gemeente foto's maakt van prullenbakken die kaputt & ranzig zijn. In Amsterdam (zijn ze heel druk met Gaza, Den Haag, de provincie, enz.) zijn ze dat allemaal en werkt het format andersom: u slentert de hele dag door de stad en probeert een foto te maken van een prullenbak die géén grafbende is. Praat mee via #750kapotteprullenbakken. Succes!