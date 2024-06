Hij kon het nu ook niet meer goed doen natuurlijk maar Rutje Groot Wassink (CPN Amsterdam) gaat de telefoon tóch opnemen als er een PVV'er belt. Eerder had-ie nog zo'n grote muil dat-ie het niet zou doen, waarop hij op de vingers werd getikt door de gemeenteraad. Groot Wassink nu: "Ik heb gezegd dat ik me linksom of rechtsom tot het kabinet moet verhouden. Sterker: ik ben het erg eens met de heer Wijnants. Alles voor de stad en ik ben niet groter dan de stad. Bij de VNG word ik juist effectiever in het verdedigen van het Amsterdamse belang. Dat ga ik doen. Er zit geen rem op." Dit is een beetje het grote probleem van de politicus Groot Wassink: na een nachtje slapen komt er soms best wat zinnigs uit. Ideologisch is-ie wellicht wat in de war en emotioneel staat hij nogal diep op de helft van de tegenstander, wat doorgaans leidt tot wilde hardliners, niet doordachte roeptoeterij en in casu regelrechte muiterij. Waar Groot Wassink natuurlijk voor had moeten kiezen was de lijn-Marcouch: ik vind dit geen leuk kabinet, maar áls ze bellen neem ik natúúrlijk op want ik heb trouw gezworen aan de grondwet. Als je als Zonnekoning van Amsterdam echter nauwelijks tegengas krijgt op je extreemlinkse praatjes, en je dag in dag uit omgaat met radicalen, extremisten, havermelkfluffers en wereldvreemde halve zolen, is het zelfreinigend vermogen ook wel een beetje foetsie. Uw ommekeer is geaccepteerd, Wassink!