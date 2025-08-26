Stijlloos StamCafé in een land zonder landsbestuur
Tjeenk Willink! Jan Peter Balkenende! Kim Putters! Jaap de Flop Scheffer! Verliezie Sorgdrager! IEMAND?
Den Haag vandaag. Onze heerlijke Dilan Jeweetzellüf-Hysteriöz stiefelt met d'r heerlijke benen alsook heerlijke hakken het ministersoverleg met BBB binnen. Tassen dragen to the max dit, met deze heerlijke Marc Jacobs Pink Canvas Tote Bag, met daarin allemaal DIT ZIJN DE NAMEN voor een mogelijk ministerschap, nu ook het complete NSC-bewindssmaldeel is gaan wyberen in haga. We hebben nog steeds geen idee WIE het landsbestuur gaan landsbesturen, want alle GENOEMDE NAMEN eerder vandaag waren meh & blegh. Pritt zijn masterplan voor een Royal Revolution is - heel gek - nog niet gehonoreerd, dus dat worden waarschijnlijk Johan Vlemmix, Yves Berendse, Sandra Plippen, Jean-Paul en Bob Sikkes. HOE NU VERDER. MET DIT LAND? Want het Kabinet Poephoofd I ligt op de loer. Meer nieuws op dit uur bij NIEUWSUUR.
Zeer vereerd met plek 11 op de lijst van het CDA voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen! Heel veel zin om met @HenriBontenbal en alle anderen aan de slag te gaan. Spannend, maar wie mag er nu op z'n 55e een nieuw vak leren?! pic.twitter.com/CzHPLOb3ZS— Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) August 26, 2025
Onder leiding van @HenriBontenbal presenteren wij onze concept kandidatenlijst. Dit team staat klaar om verantwoordelijkheid te nemen. 🤝— CDA (@cdavandaag) August 26, 2025
Samen krijgen we Nederland weer vooruit.
Lees meer: https://t.co/7f2fKQCfh6 pic.twitter.com/cUOBExZymj
