Den Haag vandaag. Onze heerlijke Dilan Jeweetzellüf-Hysteriöz stiefelt met d'r heerlijke benen alsook heerlijke hakken het ministersoverleg met BBB binnen. Tassen dragen to the max dit, met deze heerlijke Marc Jacobs Pink Canvas Tote Bag, met daarin allemaal DIT ZIJN DE NAMEN voor een mogelijk ministerschap, nu ook het complete NSC-bewindssmaldeel is gaan wyberen in haga. We hebben nog steeds geen idee WIE het landsbestuur gaan landsbesturen, want alle GENOEMDE NAMEN eerder vandaag waren meh & blegh. Pritt zijn masterplan voor een Royal Revolution is - heel gek - nog niet gehonoreerd, dus dat worden waarschijnlijk Johan Vlemmix, Yves Berendse, Sandra Plippen, Jean-Paul en Bob Sikkes. HOE NU VERDER. MET DIT LAND? Want het Kabinet Poephoofd I ligt op de loer. Meer nieuws op dit uur bij NIEUWSUUR.