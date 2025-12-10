We leven in een tijd waarin Van der Laan en Woe de satirische toon zetten en Jip van den Toorn (Wip van den Toorn) een van de beste cartoonisten van Nederland is. Althans, dat laatste werd gisteravond zomaar ongestraft gezegd, primetime op NPO1. Niemand in het publiek die een Wierdje waagde. Terwijl: het was een Wierdje wagen waard. Jip van den Toorn is namelijk de cartoonist achter DEZE CARTOONS (en bijvoorbeeld niet achter deze). Die smeet ze in een treurboek dat dan vanzelfsprekend vijf ballen(!) krijgt van satirisch blad NRC. Wij hebben de GS-onderzoeksredactie het even laten uitpluizen maar er zit dus NIET ÉÉN (0) geestige cartoon tussen. Jips cartoons zijn saaier en leger dan een ongebruikt condoom en 24 seizoenen Pawn Stars kijken is verheffender. Maar zo'n cartoonist wordt door Eva Jinek dan een van de beste cartoonisten van Nederland genoemd. We herhalen het nog één keer: Eva Jinek noemt Jip van den Toorn een van de beste cartoonisten van Nederland. Sorry hoor maar HAHAHA.