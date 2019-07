Sorry mensen het wordt even ingewikkeld. Maar deze brief die staatssecretaris Menno Snel (D66) eergisteren aan de Kamer stuurde is, nou ja, opvallend. Snel moest een tijdje geleden door het stof omdat zijn dienst ouders had belazerd met de kinderopvang. Toen liet de staatssecretaris onderzoek doen naar de fouten, waarna Trouw en RTL Nieuws erachter kwamen dat dat onderzoek niet volledig was omdat een bepaalde schijf niet was doorzocht. De Kamer boos, terwijl Snel (en Jesse Frederik, Correspondent Kontlikken van de Macht bij De Correspondent) bezwoer dat er niets aan de hand was omdat er helemaal niets spannends op die schijf stond.

Nu is die schijf alsnog doorzocht en u raadt het nooit. Er zijn nog meer documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de Belastingdienst te kwader trouw heeft gehandeld. In een "vierde document" (de documenten zelf houdt Snel geheim en mogen Kamerleden alleen vertrouwelijk inzien) uit 2015 staat dat de Belastingdienst zijn eigen beleid "moeilijk juridisch te verdedigen" vond. En NIEMAND heeft toen bedacht: 'hee als ons racistische beleid juridisch moeilijk te verdedigen is, misschien moeten we er dan eens mee ophouden'.

Een nogal sappig document dus, en het feit dat dit pas na aandringen van de Kamer boven tafel komt past volledig in het patroon van dit dossier. Een dossier waarin misstanden niet worden aangepakt, maar bedekt en een dossier waarin ouders niet worden geholpen, maar genaaid. En dan gaat staatssecretaris Snel morgen zeker vertellen dat hij de uitgelezen man is om een cultuurverandering bij de Belastingdienst in gang te zetten. Ondertussen is de klokkenluider op non-actief gezet. Terwijl er maar één iemand is die op non-actief moet worden gezet: zijn naam begint met een M en eindigt op enno Snel.

UPDATE: Debat in Thorbeckezaal is voorbij. Snel heeft toegezegd dat er een schadevergoeding voor de families gaat komen en dat de klokkenluider niet gestraft zal worden. Het is verder wel verrekte weinig gegaan over het stelselmatig voorliegen van pers, samenleving en ouders. Het AO is HIERRR terug te kijken. Wij zetten in dit topic alvast de plenaire zaal voor, rond 22u00 gaat het verder.

