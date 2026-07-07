Volgens de recherche en de oom van Joni zat het destijds als volgt: Joni zou twee weken voor zijn dood getuige zijn geweest van een poging tot straatroof gepleegd door een groep klas/leeftijdsgenootjes, waarbij een 65-jarige vrouw in haar rug gestoken werd. "Daar zou hij spijt van hebben gekregen. Hij zou geen deel meer willen uitmaken van een groep jongens die hem onder druk zette om zulke dingen te doen." En dat was voor zijn 13-jarige Turkse klasgenootje reden hem naar een bos te lokken en neer te steken. Joni wist nog ergens aan te bellen, waarna een ambulnace kwam, maar in het ziekenhuis overleed hij.

De dader kreeg de maximale straf voor zijn leeftijd, namelijk 1 jaar jeugddetentie en 3 jaar jeugd-tbs. Dat jaar jeugddetentie is voorbij, maar het is op moment van schrijven onduidelijk of hij wegens jeugd-tbs nog ergens intern zit.