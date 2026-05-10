Mama. Mam. Mem. Moetje. Moeke. Je moer. Hoe je d'r ook noemt, pers verse sinaasappels, flikker Danarolles in de oven, maak gauw een mooie tekening of sprint naar de bloemist want vandaag is de dag van de MOEDERS. GeenStijl is dol op moeders want we hebben of kennen of zien allemaal weleens een moeder of hebben zelfs weleens iemand tot moeder gemaakt. Zo'n moederdag is moeders wereldwijd wat ons betreft meer dan gegund, want moeder zijn is heus niet altijd een pretje. Je draagt zo'n koter (als alles goed gaat) 9 maanden in je lijf, dan jengelt het een jaar of 18 aan je kop en dan moet je nog maar zien wat ervan terechtkomt. We zouden haast zeggen dat moeder zijn het moeilijkste beroep op aarde is, maar dan doen we steigerbouwers, adviseurs Groene Openbare Ruimte en wellicht onszelf net tekort. Neemt niet weg dat we RESPECT hebben voor de moeders van deze aarde (is zelf ook een moeder!) en iedereen die het geluk heeft een moeder te hebben van harte FELICITEREN.