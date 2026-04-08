Cross mediale storryteller Jesse Russeler, die zijn eigen moeder onthoofdde 'in opdracht van prinses Beatrix', heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Het zal u niet verbazen: hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. In een psychose heeft hij zijn eigen moeder onthoofd met een bijl, waarna hij werd aangehouden met het hoofd van z'n moeder in een plastic tas. Hij dacht later nog dat Beatrix hem zou redden uit de gevangenis, maar dat is niet gebeurd. Treurige zaak, met alleen maar verliezers.

[LIVEBLOG IRAN HIER]