De tussenstand van de ophef waar iedereen en zijn moeder gisteren een mening over had: eerst zou het woord 'moeder' door 'ouder uit wie het kind is geboren' worden vervangen in de Wet basisregistratie personen, toen was het volgens Hugo de Jonge een foutje, en nu is het volgens boze CDA-tongen een gemene truc van D66-staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die deze wijziging er 'niet per ongeluk' in gezet zou hebben. Maar ja! Dat is een beetje roddel & achterklap, en u kent ons zo langzamerhand: daaraan hebben wij bij GeenStijl een moedertje dood. Wij stoppen niet voordat wij de moeder aller onderste stenen boven hebben. Dus is er nu een officieel Woo-verzoek, van GeenStijl, voor Hugo de Jonge. Daar helpt geen moedertje lief aan.