Kijk nou eens wat we in de Stijlloze mailbox aantroffen (omdat we dat hadden gevraagd, maar goed, red.). Een email van Rob Oudkerk. Die heeft namelijk ook een mening op de door GeenStijl onthulde Woo-stukken van de gemeente Amsterdam over het verwijderen van een interview met Rob Oudkerk van de site van de gemeente Amsterdam.

Knip/plak:

"De excuses van Halsema over het niet vooraf melden aan mij dat mijn interview verwijderd zou worden én de excuses ‘dat de gemeente dit niet goed heeft gedaan’, zowel persoonlijk aan mij als publiek bij AT5 zijn -en blijven- door mij geaccepteerd.

Mijn moeder -een verzetsheldin- leerde mij echter ‘blijf altijd alert, Rob’.

De redenen daarvoor staan in het dagboek van haar dat ik onlangs heb uitgegeven ‘Virries kinderen’. Haar nalatenschap brengt mij tot de volgende alertheid.

Uit de resultaten van dit woo-verzoek blijkt nu dat op een collegebesluit een (nog) niet nader te duiden invloed bestaat van een universitair hoofddocent, die echter tevens activistisch aangesloten is bij een solidariteitsbeweging voor Palestijnen. En die de boycot van Israëlische universiteiten steunt. En die op Linkedin een post plaatst dat het holocaustmuseum gebruikt wordt om genocide te normaliseren. En die tenslotte in Het Parool verdedigt waarom hij geklaagd heeft bij de gemeente over de inhoud van het interview.

Een GroenLinks-wethouder gebruikt een interne B & W college-app om de mening van deze man met haar collega’s te delen. Waarom zij dat doet is onduidelijk. Uiteindelijk leidt haar actie (en niets anders) tot de verwijdering van het interview, ergo tot censuur. Dit lijkt dus mede op basis van uitingen van deze man.

Alert zijn betekent: opvallend dat de invloed van een bevooroordeelde buitenstaander op besluitvorming van het college groot is, vooral omdat het hier immers om censuur gaat.

Opvallend is dat al veel vaker Amsterdammers werden geïnterviewd voor deze gemeente-site. Ik lees nu in een mail van de gemeente: “dat zijn in de vorm ook interviews, maar geen high profile Amsterdammers (een politieke agenda)”. Daarmee wordt gesuggereerd dat ik een politieke agenda zou hebben en dat mede daarom mijn interview verwijderd zou zijn. Daarmee zou het agenderen van toenemend antisemitisme als “politiek” gezien worden en dat zou uiterst kwalijk zijn. Maar de tekst van de gemeente bewijst min of meer: het verwijderen van het interview was wél politiek ingegeven omdat niet eerder een interview op deze site werd gecensureerd/weggehaald.

Tevens moet - los van hoe bestuurlijke besluitvorming tot stand komt - worden onderzocht wat er precies op de afdeling die verantwoordelijk is voor het interview nadien gebeurd is. Ik werd getipt dat daar repeterende antisemitische uitingen en bedreigingen zijn gedaan door ambtenaren aan derden naar aanleiding van het interview en dat de interviewer daarom deels thuis zou zitten. Ik mag hopen dat dat niet waar is, want dat zou ernstig zijn."

Rob Oudkerk