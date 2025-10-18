We noemen geen oorzaken, we doen geen politiek gevoelige tellingen binnen criminaliteitsstatistiek , we behandelen alles als een incident, we weigeren patronen te zien. We relativeren geen nieuwe culturen want het is gevaarlijk om er grapjes over te maken. Wie erover praat of schrijft wordt gecanceld . Je kan je mening niet meer delen.

Het lukt een kwart eeuw niet meer om te zorgen dat elke lijsttrekker over straat kan. Na een nieuw type kopieerbare drone-aanval in België beweren onze veiligheidsdiensten binnen enkele dagen dat de terroristen alleen handelden en er geen restdreiging zou zijn. Een bijzonder kort en krachtig onderzoekje, tenzij ze voor de aanslag het meeste wisten.

Vrouwenbesnijdenis, eerwraak, accuzuur, gedwongen huwelijken vanaf negen jaar, proxyoorlogen, executies eigen oppositie, martelingen, jaarlijks duizenden vermoordde christenen en reeksen terroristische organisaties moet je allemaal direct vergeten, anders deug je niet. Europa heeft 900 no-go zones en was gewaarschuwd.

Er bestaat een parallelle gedachtewereld, hierin zijn wij “democraten” (als scheldwoord) want wij zijn “geen sharia”. Wat wij zien als vrijheid, zien zij als haram. Ze vroeg erom, want haar halve kont stond open. Hun leefregels worden aan ons opgelegd. Zulke starre religieuze gedachten bracht de tramschutter tot zijn daden, hij ging door in de cel.

Buurtvaders doen het werk van de politie, je moet nu eenmaal Marokkaans en Berbers praten en de ouders van “jongeren” kennen om autobranden tijdens Oud en Nieuw te voorkomen. Onder andere Neder-Betuwe kent een burgerwacht tegen criminelen. Steeds meer politietaken worden naar particuliere beveiligers en burgers gedelegeerd.

Dat jonge meiden tijdens het stappen elke week worden aangerand, hebben we geaccepteerd. Het is een delict waarop jaren celstraf staat, maar wordt afgedaan door een beveiliger of politieagent die daders louter wegstuurt. “Jongeren” leren te pakken wat ze pakken kunnen, je komt er bijna altijd volledig mee weg, en je stijgt in de pikorde.

Terwijl het COA fantaseert over verbinding met de buurt, lezen we over misstanden zoals steekpartijen, homohaat, verkrachting van een kind door een puber en kinderprostitutie. Een AZC weet niet wie er komt, gaat of aanwezig is. Onderwijs- en zorginstellingen hebben beter zicht op hun deurbeleid en dat geeft binnen en buiten meer veiligheid.

Wanneer we het niet meer eens zijn over de waarden van een universiteit, doen we geen onderzoek, gaan we niet in debat, publiceren weinig, maar trekken de stenen uit de straat, blokkeren de doorgang, slopen de boel en gooien ammoniak naar de politie. We gaan terug naar het stenen tijdperk, terug naar het recht van de sterkste.

Het lijkt simpel om langs een drukke straat een pizzaketen te beginnen, maar eerst wordt je afgeperst, als je niet alle criminelen netjes betaalt, dan volgen enkele explosies en komt de burgemeester je panden sluiten, wat meer schade geeft dan de explosies. Het strafrecht ontbreekt en het bestuursrecht treft vooral ondernemers en hun werknemers.

Het geweldsmonopolie ligt niet meer bij de politie, maar dankzij ondermijning bij maffioso en religieuze fanatici. Een criminele verslaafde kostte in 2002 bijna een half miljoen, gecorrigeerd voor inflatie gaan we al richting het miljoen per jaar. Het geeft een leger van dakloze zombies, soms uit verre landen, die niets te verliezen hebben, behalve de straat.

Je kan elk ander land ter wereld zien als een sociaal maatschappelijk experiment. Sommige landen laten zien hoe destructief falend beleid is. Sinds 2022 weten we hoe fragiel vrede in Europa is, op 7 oktober werd nogmaals onderstreept hoe diep de haat soms zit. Terwijl we hautain Duterte vervolgen, hebben drugskartels hun eigen legers.

We kunnen discussiëren of deze problemen komen door drugsmaffia, verslaafden, werkloze arbeidsmigranten, asielzoekers of religieuze fanatici. Misschien moeten we dat eens gaan doen. Het lijkt me namelijk het paradijs als politici, politieke vluchtelingen, toeristen, ouderen, mannen, vrouwen en kinderen weer altijd over straat kunnen.

De tijd van struisvogelpolitiek is voorbij.