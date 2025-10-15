achtergrond

Lientje (BBB) begint War on Bidden op Straat

ZOMETEEN STRAKS IN NIEUWSUUR

Er is natuurlijk een reden waarom de heer Wilders vanochtend waarlijk opgestaan is. Die gezellige boermevrouw uit Deventer met dat gekookte ei gaat er namelijk vandoor met de PVV-kroonjuwelen. De boerka en bidden op straat (foto boven: Den Haag 2023) moeten namelijk VERBOTEN WORDEN. Dat staat in een BBB-document dat vandaag werd gepresenteerd als ultieme gamechanger voor 29 oktober. Helaas geitenkaas voor alle moeslims, de straat is ook van ons - dus hop hop voortaan weer gewoon gezellig in de moskee, of achter de eigen portiekdeur bidden aub, zoals het hoort. Ook in de BBB-pijplijn: een mogelijk verbod op de azaan (versterkte gebedsoproep). Schnell Geert! Bedenk een list! Nu intunen op Nieuwsuur voor een Kruistocht in Overall! Deus Vult!

The OG

Tags: bbbidden, op, straat
@Pritt Stift | 15-10-25 | 21:01 | 245 reacties

Praat mee in het Stamcafé

