Er is natuurlijk een reden waarom de heer Wilders vanochtend waarlijk opgestaan is. Die gezellige boermevrouw uit Deventer met dat gekookte ei gaat er namelijk vandoor met de PVV-kroonjuwelen. De boerka en bidden op straat (foto boven: Den Haag 2023) moeten namelijk VERBOTEN WORDEN. Dat staat in een BBB-document dat vandaag werd gepresenteerd als ultieme gamechanger voor 29 oktober. Helaas geitenkaas voor alle moeslims, de straat is ook van ons - dus hop hop voortaan weer gewoon gezellig in de moskee, of achter de eigen portiekdeur bidden aub, zoals het hoort. Ook in de BBB-pijplijn: een mogelijk verbod op de azaan (versterkte gebedsoproep). Schnell Geert! Bedenk een list! Nu intunen op Nieuwsuur voor een Kruistocht in Overall! Deus Vult!