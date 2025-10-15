Lientje (BBB) begint War on Bidden op Straat
ZOMETEEN STRAKS IN NIEUWSUUR
Er is natuurlijk een reden waarom de heer Wilders vanochtend waarlijk opgestaan is. Die gezellige boermevrouw uit Deventer met dat gekookte ei gaat er namelijk vandoor met de PVV-kroonjuwelen. De boerka en bidden op straat (foto boven: Den Haag 2023) moeten namelijk VERBOTEN WORDEN. Dat staat in een BBB-document dat vandaag werd gepresenteerd als ultieme gamechanger voor 29 oktober. Helaas geitenkaas voor alle moeslims, de straat is ook van ons - dus hop hop voortaan weer gewoon gezellig in de moskee, of achter de eigen portiekdeur bidden aub, zoals het hoort. Ook in de BBB-pijplijn: een mogelijk verbod op de azaan (versterkte gebedsoproep). Schnell Geert! Bedenk een list! Nu intunen op Nieuwsuur voor een Kruistocht in Overall! Deus Vult!
The OG
Nederland anno 2023.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 23, 2023
Den Haag, bij de As Soennah moskee.
Onze straten vol met biddende moslims. Nederland is Nederland niet meer. pic.twitter.com/HYAm0eoHRg
