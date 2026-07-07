Smeerbeer Herman Jonker, oud-PvdA-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, voormalig Nederlands kampioen goochelen en voormalig voorzitter van voetbalclub ASWH, is veroordeeld tot een jaar zitten, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hempie (77) krijgt zijn straf voor het bezit & verspreiden van kinderpurnodepurno: hij had circa duizend foto's en video's van seksuele handelingen 'met soms zeer jonge kinderen' opgeslagen op gegevensdragers als telefoons, laptops en sticks. Daarnaast voerde hij op Snapchat gesprekken met een onbekende man die zó heftig waren dat ze niet eens zijn voorgelezen in de rechtszaal. "De manier waarop verdachte in de chats fantaseerde over het misbruik van jonge kinderen was bijzonder schokkend te noemen." Schokkend genoeg om hem destijds meteen in te rekenen en vast te zetten, 'om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen en misbruik te voorkomen'. Extra vervelend voor de Herminator: hij legt zijn functie als vertrouwenspersoon (!) van ASWH neer én de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft zijn straatnaambordje verwijderd.