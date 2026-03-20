Donderdag nieuwe naam voor PvdA-GroenLinks

Of GroenLinks-PvdA

IRAN LIVEBLOG HIER

Okee. Even meedenken dan maar

Vooruitgang
Vooruit
Partij Voor De Vooruitgang
Naar voren
Voorruit
Voorhuid
Voorkant
Voor Elkaar
Samen
En Nou Wij
Progressie
Solidariteit
Verbinding
Dialoog
Inclusie
Compassie
Het Linkse Antwoord '26
KankerLinks
Grootstedelijke Provincialen
Het Kan Níét
Welkom Thuis (Maar Niet In Mijn Huis)
Van De Rivier Tot De Noordzee
Schaamteloos Linksstedelijk
Partij van Kleur
Partij van de Arbeid (haha, nee)
LinksGroen
Groen & Links
Links, maar ook Groen
GroenLinkse Combinatie  
GreenLeft
De Linksen
De Groenen
LLINK
Omroep ZWART
Partij voor de Linkse Oplossingen (PLO)
Integere Redelijke Geëngageerde Coalitie (IRGC)
Grachtengordel Partij voor Socialisten (GPS)
Linkse Alternatieve Fractie (LAF)
Nieuwe Sociale Beweging (NSB)
NOAD ADVENDO Combinatie (NAC)
Links lullen, alleen maar nullen
Partij Voor De Randstad
Ad Melkert Je Moeder Is Een Hoer
Fatsoenlijk Links
Nederland Weer Van Ons
Weg Met Alle Stomme Mensen
Wij Leggen Het Nog Één Keer Uit
Luister Nou Gewoon Naar Ons
U Leeft Verkeerd
Wij Gaan U Redden
U Snapt Het Niet
Wij Snappen Het Wél
Pls Stem Op Ons
Wij Weten Het Ook Niet Meer
Jesse Klaver Kan Het Ook Niet Helpen
Waarom Stemmen Jullie Nou Niet Op Ons
Wij Haten Nederland
Opheffen.Nu

Het is in Halfweg, net als het electoraat

@Ronaldo | 20-03-26 | 16:03 | 40 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden

Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen

@Spartacus | 26-10-25 | 17:30 | 403 reacties

Yesilgöz sluit nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer GL-PvdA uit

Timmerfrans nu écht bijna definitief onverbiddelijk waarschijnlijk zo ongeveer in TRANEN

@Dorbeck | 16-10-25 | 17:59 | 299 reacties

