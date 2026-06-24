Oud-PvdA-burgemeester Herman Jonker, met balkje afgebeeld i.v.m. privacy, werd enkele maanden geleden opgepakt in verband met kinderporno. Die aanhouding was urgent, zo blijkt nu tijdens de rechtszitting. Op gegevensdragers van Jonker (die burgemeester was van Vessem en Hendrik-Ido-Ambacht maar belangrijker nog: goochelde onder de artiestennaam Robert List) werden 1.036 kinderpornografische bestanden gevonden (632 foto's, 404 video's). Op Snapchat had hij 'zorgelijke gesprekken' over 'seks met kleine meisjes'. De OvJ: "Die inhoud is zeer expliciet en concreet. Omdat die chats zo concreet waren, is besloten tot directe aanhouding, om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen en misbruik te voorkomen." De Herminator zocht op zijn telefoon naar termen als ‘kinderporno’, ‘kinderkutje’, ‘gayteens’, ‘toyboy’ en ‘kidslove’. Ook had hij ontucht gepleegd met een 'jonge en kwetsbare man'. Zelf vindt Herman het vooral vreselijk voor Herman zelf. De beelden zijn zogenaamd op zijn gegevensdragers gezet door iemand anders, andere beelden had hij heus niet zelf verstuurd, hij kon geen hard piemeltje meer krijgen en had 'prikkels' nodig, en als het over zijn tijd in de gevangenis gaat begint hij te huilen. "Het OM eist twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk." Nou, succes he, Herman!