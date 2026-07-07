Ja straks in november mogen de goede mensen uit Maine een senaatskandidaat kiezen, en het gaat normaliter tussen Susan Collins (Republikein) en Graham Platner (Democraat). Laatstgenoemde kwam eerder in opspraak nadat onfrisse (maar relatief onschuldige) Reddit-posts van zijn hand werden opgeduikeld, en omdat hij een tatoeage had die sterk leek op een Totenkopf, een symbool dat ook werd gebruikt door en sindsdien vooral gelieerd wordt aan de SS. Platner heeft zelf een militair verleden en pochte eerder met zijn kennis van militaire geschiedenis, maar zou deze tattoo in Kroatië hebben laten zonder de betekenis ervan echt te begrijpen. Nadat het uitkwam duurde het jaren voordat hij er iets overheen liet zetten. Dat weerhield de Democraten er niet van hem naar voren te schuiven als senaatskandidaat, en daar krijgen ze spoedig: spijt van. Komt niet helemaal uit het niets, eerder berichtte de New York Times al over 'verontrustend' gedrag ten opzichte van vrouwen waarmee hij datete. Dat verontrustende krijgt nu dankzij Politico een gezicht, en is eigenlijk helemaal niet verontrustend, maar eerder verwerpelijk en verdorven. Hij brak in bij het slachtoffer, en verkrachtte haar, terwijl ze hem herhaaldelijk vroeg dit niet te doen. Later deelde ze hierover details met een vriend, haar therapeut, en de volgende man waarmee ze datete. We schrijven 2021; Platner was destijds geen belangrijk politicus, en zijn ambities in die richting waren nog onuitgesproken. Op dit moment proberen zijn eigen vrijwilligers hem zover te krijgen zich terug te trekken; iets dat hij vooralsnog weigert te doen. In een statement zegt dat de beschuldigingen 'verontrustend, serieus en onjuist' zijn. Afijn, Amerikaanse politici zijn relatief vaak knettergek, deel 1341235987.